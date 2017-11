Haïti - Politique : Nos militaires défileront pour la bataille de Vertières





Samedi 18 novembre 2017, jour de la commémoration du 214e anniversaire de la Bataille de Vertières, nos 129 soldats et 18 officiers du corps de génie formés en Équateur (le seul noyaux de militaires de notre armée) vont défiler à cette occasion, en attendant la venue les soldats recrutés de la première Promotion.



Une première promotion où les 2,350 jeunes postulant dont 350 jeunes filles inscrits en juillet 2017, restent dans l’attente des examens médicaux (contrairement à ce qui avait été annoncé par les autorité http://www.haitilibre.com/article-21683-haiti-armee-suivi-du-ministere-de-la-defense.html ), des épreuves psychologiques, physiques et entrevues, qui permettront de sélectionner les meilleurs postulants (entre 350 et 500 maximum), qui formeront la première Promotion de soldats de l’armée formée en Haïti sous le Gouvernement Moïse-Lafontant.



En effet, depuis juillet dernier, le processus n’a pas progressé, dans l’attente de la nomination d’un haut État-Major qu’Hervé Denis, le Ministre de la Défense Ministre espère pourvoir annoncer à la population d’ici le 18 novembre 2017...



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-22509-haiti-securite-l-armee-haitienne-n-a-jamais-ete-dissoute-mais-demobilisee-dixit-le-pm.html

http://www.haitilibre.com/article-21683-haiti-armee-suivi-du-ministere-de-la-defense.html

http://www.haitilibre.com/article-21566-haiti-avis-recrutement-militaire-inscriptions-prolongees.html

http://www.haitilibre.com/article-15914-haiti-flash-remobilisation-officielle-des-forces-armees-d-haiti.html

http://www.haitilibre.com/article-15811-haiti-armee-prestation-de-serment-et-remise-de-diplomes-au-corps-de-genie-militaire.html

http://www.haitilibre.com/article-21566-haiti-avis-recrutement-militaire-inscriptions-prolongees.html

http://www.haitilibre.com/article-20508-haiti-flash-feuille-de-route-pour-la-mise-en-place-de-l-armee-d-haiti.html



Télécharger le Livre blanc sur la sécurité et la défense nationale :

http://www.haitilibre.com/docs/Livre_Blanc.pdf



Plan d’action Ministère de la défense (2013-2016) :

http://www.haitilibre.com/images/plan-d-action-2013-2016.pdf



SL/ HaïtiLibre