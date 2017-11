Haïti - FLASH : Important don humanitaire d’Haïti aux îles Turks & Caicos





Suite au passage des ouragans Irma et Maria qui ont causé des pertes en vies et d’important dommages matériels dans la région des Caraïbes, notamment aux Îles Turks & Caicos (ITC), dans un élan de solidarité et de fraternité, le Gouvernement d’Haïti au nom du peuple haïtien a fait un don important constituée d’articles de première nécessité et de matériaux de construction au peuple des ITC (, îles situées à moins de 200 km de l’Île de la Tortue) et ou réside une importante communauté haïtienne.



Ce don comprenant entre autres, 630 génératrices, 1,000 feuilles de contreplaqué, 4,500 bâches, 2,000 plaques de gypse et 4,000 tôles, est arrivé lundi 30 octobre à bord du cargo Kristina en provenance directe de Port-au-Prince. Ces marchandises ont été remises par Jacques Adolphe le Consul d’Haïti aux ITC à Delroy Williams, le Ministre de l'Intérieur et au Dr. Virginia Clerveaux, la Directrice du DDME (Department of Disaster Management & Emergencies) du Gouvernement des îles Îes Turques et Caïques (TCGI).



Le Consul Adolphe a déclaré « C'est notre contribution à nos voisins des îles Turcs et Caïques où résident tant de nos compatriotes, qui considèrent ce pays magnifique comme leur résidence secondaire [...] ». Au nom du Ministre des Affaires Étrangères d'Haïti, Antonio Rodrigue, ancien Ambassadeur aux Bahamas et aux ITC, le bureau du consulat a expliqué « C'est l'occasion de rendre notre gratitude pour les années où nous avons été soutenu lorsque nous avons été dévastés par les tempêtes. C'est un geste de solidarité au nom du peuple d'Haïti ».



SL/ HaïtiLibre