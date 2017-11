Haïti - Politique : La Mairie de Tabarre prend le contrôle de la place Hugo Chavez





Mardi en présence des représentants du Ministère de l’Intérieur et des Collectivité Territoriales, de la Mairesse de la commune de Tabarre, Nice Simon, de l’Ambassadeur du Venezuela en Haïti, Luiz Ernesto Diaz Curbelo, du Directeur Général de l’Autorité Aéroportuaire Nationale, Irving Méhu et de plusieurs autres personnalités, a eu lieu la Cérémonie officielle de passation du contrôle de la place Hugo Chavez à l’Administration communale de Tabarre



Dans son discours de circonstance La mairesse Simon s’est engagée à faire une bonne gestion de cette place construite grâce au Venezuela et en a profité pour demander aux riverains d’en faire un bon usage, ce qui sera une image positive pour la porte d’entrée du pays.



Rappelons que la place Hugo Chavez, située entre le boulevard Toussaint Louverture et l’avenue Maïs-Gâté, a été financé à hauteur de 3.5 millions de dollars par le fonds PetroCaribe. Elle s’étend sur une superficie de plus de 35,000 m2 et comprend notamment 80 places assises pour la clientèle des 4 restaurants, 20 toilettes avec eau courante répartie aux quatre coins de la place. Avec son terrain de football, (non réglementaire) ses terrains de basket-ball, de volley-ball et de tennis, cette Place offre un véritable espace de loisirs pour les jeunes et les résidents de la commune.









