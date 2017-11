Haïti - FLASH : Fraudes au MICT, 5 employés et 2 cadres interrogées par la justice





Suite à la mise au jour par le Ministère des Finances d’une fraude portant sur plusieurs millions de Gourdes au sein du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) http://www.haitilibre.com/article-22489-haiti-flash-reseau-de-faussaires-au-sein-du-ministere-de-l-interieur.html 7 personnes (5 employés, l’administrateur et le Chef comptable du Ministère) ont été interpelées mardi 31 octobre et interrogées par Ocname Clamé Daméus le Commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince autour de leur implication présumé de fraude, détournement de fonds et corruption au sein du Ministère de l’intérieur.



En outre le Directeur et un cadre de l’UCO, un bureau de change pour leur implication présumée dans cette fraude, ont également été interpelés...



« Il s’agit d’interpellations, nous ne pouvons pas encore parler d’arrestations » a précisé le Commissaire du Gouvernement, qui souligne que leur éventuelle arrestation par la justice dépendra des auditions...



SL/ HaïtiLibre