Haïti - Sécurité : Le Secrétaire d’État déplore la répétition des assassinats de policiers





Suite à l’assassinat mardi à Croix-des-Bouquets par des individus non identifié circulant en moto, de la policière Alshama Toussaint, membre de la Brigade d'Intervention Motorisée (BIM) http://www.haitilibre.com/article-22577-haiti-actualite-zapping.html Ronsard Saint-Cyr le Secrétaire d'État à la Sécurité Publique dans une note « [...] déplore la répétition de ces actes qui sèment le deuil dans les rangs de la Police National d'Haïti (PNH) et profite de l'occasion pour attirer l’attention des secteurs concernés sur l'urgente nécessité de régulariser le fonctionnement des taxis-motos.



Ronsard Saint-Cyr, tout en présentant ses sympathies aux parents, amis et collègues Policiers de la victime, réitère sa détermination à œuvrer pour l'instauration d'un climat de Paix dans le pays »



Par ailleurs Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la PNH réagissant à ce meurtre (le 6eme policier tué en un mois) a déclaré en s’adressant aux policiers du pays « Il n' y a aucun pays où le risque risque zéro existe pour les policiers. Mais ce n'est pas normal que nos policiers meurent à ce rythme. L'heure est à la vigilance. Policiers, policières, soyez donc braves, vifs, alertes, intelligents en restant compatissants, sensibles à la cause de cette population que vous protégez et qui vous paie. Évitez votre ennemi numéro un qui est la routine, soyez vigilants ».



HL/ HaïtiLibre