Haïti - AVIS : Inscriptions ouvertes pour les bourses du programme UGRAD





Les inscriptions au Programme de bourse Global UGRAD (Global Undergraduate Exchange Program) administré par World Learning pour le compte du Bureau du Département d'État américain des Affaires Éducatives et Culturelles, sont ouvertes.



Si vous êtes un étudiant universitaire intéressé à passer un semestre académique dans une université américaine, postulez pour le Programme d’échange du cycle 2018-2019 « Global Undergraduate Exchange Program » qui est conçu pour exposer les étudiants au système scolaire américain et leur offrir la possibilité d’explorer aussi la société et la culture américaine.



La date limite de dépôt de candidature pour participer au programme 2018 Global UGRAD est fixée au 31 décembre 2017 à 5h00 p.m..



Pour plus d’informations sur le Programme, les conditions et vous inscrire en ligne au Global UGRAD pour le cycle 2018-2019 visitez le site (anglais) : www.worldlearning.org/projects/global-ugrad/



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-18550-haiti-usa-laureats-des-bourses-du-programme-ugrad-2016.html

http://www.haitilibre.com/article-14618-haiti-education-les-7-boursiers-du-programme-ugrad-2015.html



HL/ HaïtiLibre