Haïti - Actualité : Zapping...

AVIS : Port d’armes :

À l'occasion des 1er et 2 novembre, le Bureau du Secrétaire d'État à la Sécurité Publique souhaite à tous une heureuse fête et en profite pour porter à l'attention des VIP et Responsable de sécurité rapprochée qu'il n'est pas recommandé de circuler avec des armes de poing ou de longue portée à l’intérieur des enceintes où se déroulent les activités festives ou toutes autres activités mondaine ouvertes au public. Cette recommandation fait suite à des plaintes en série reçues de différents propriétaires de restaurants et boites de nuit à qui incombe la responsabilité de la sécurisé leur espace.



Un camp de déplacées devient un village... :

Un projet d’aménagement urbain a permis de transformer un camp de déplacés à Tabarre en un village où il fait bon vivre. La sécurisation foncière du site au niveau parcellaire permet à 220 familles dont 169 femmes chefes de familles de s’installer durablement en toute légalité. Un bel exemple de coordination de la communauté internationale : un projet financé par le Canada, mis en œuvre par l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) en collaboration avec les Croix-Rouge canadienne, française et haitienne. Le projet a pu être mené à son terme grâce à la grande implication de la Mairie de Tabarre et la franche collaboration avec l’Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics.



Entretien avec le Numéro 2 de l’UNESCO :

Dans le cadre de la 39ème session de la Conférence générale de l'UNESCO à Paris (30 octobre au 14 novembre 2017), Pierre Josué Agénor Cadet, Ministre de l’Éducation Nationale s’est entretenu avec Qiang Tang le Directeur général adjoint pour l'éducation pour l’UNESCO. Qiang Tang s’est dit sensible à la situation haïtienne et promis de continuer à apporter son support à Haïti. Les dossiers de coopération entre l'Unesco et le Ministère de l’Éducation d’Haïti ont au centre des échanges.



La Ministre de la Santé en tournée :

Marie Gréta Roy Clément, la Ministre de la Santé publique a entrepris cette semaine une tournée des hôpitaux communautaires de référence du département de l’Ouest.



Camps : le Gouvernement doit faire un effort supplémentaire :

Entre les mois d’octobre 2016 et septembre 2017, 1,845 ménages dans 28 sites ont pu retourner dans leurs communautés d’origine grâce à l’intervention des partenaires du Gouvernement. 1,570 ménages ont été assistés à Grand’Anse et 275 dans le Département du Sud. 36 sites de déplacement demeurent ouverts dans ces deux départements alors que la saison cyclonique est en cours. Parmi les sites ouverts, 25 sites (hébergeant environ 450 ménages) demeurent non-ciblés par des partenaires pour l’assistance-retour. Un effort supplémentaire du Gouvernement est nécessaire pour supporter le retour de ces familles dans leurs zones d’origine.



Installation du nouveau Protecteur du Citoyen :

Mardi, Max Rudolph Saint Albin le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, a procédé à l'installation du nouveau Protecteur du Citoyen, Me Renan Hédouville. Dans son discours de circonstance, Hédouville a promis de mener une campagne de proximité en vue de la vulgarisation de la notion de « Droits Humains ».



