Haïti - Politique : Moïse appelle à l'innovation et à l'investissement dans le secteur de l’énergie





Dans le cadre de l'édition 2017 du mois de l'énergie de la CARICOM qui a débuté fin octobre à Port-au-Prince http://www.haitilibre.com/article-22563-haiti-caricom-premiere-edition-du-mois-de-l-energie-en-haiti.html le Président Jovenel Moïse dans son évaluation du secteur énergétique haïtien, a déclaré qu'il entendait « [...] faire de l'accès universel et fiable à l'énergie un facteur clé du développement économique » soulignant le potentiel du pays à utiliser et développer des sources d'énergie propres et renouvelables.



Précisant « Mais, il ne s'agit pas seulement de produire de l'énergie et de la rendre accessible aux gens [...] Nous devons également collecter des revenus. L'énergie ne peut pas être libre. Partout dans le monde, il faut payer pour l'énergie. Cela doit être reflété correctement dans notre politique énergétique ».



Le Président Moïse a expliqué que les secteurs publics et privés avaient tous deux un rôle à jouer dans le développement du secteur pour stimuler l'énergie propre et renouvelable (solaire, hydraulique, hydraulique, éolienne et biomasse) dans le mix énergétique global.



Afin de relever ce défi, le Jovenel Moïse a appelé à l'innovation et à l'investissement dans la production et la distribution de l’énergie.



Tout au long du mois de novembre, le Secrétariat de la CARICOM, sous le thème « Repenser l'énergie: façonner une communauté résiliente », mènera des activités visant à sensibiliser aux problèmes et aux options énergétiques dans la région, à générer de l'innovation et des solutions et à encourager le changement de comportement.



HL/ HaïtiLibre