Haïti - Religion : Le Président Moïse plaide en faveur d'un protestantisme éclairé et engagé





Cette semaine à l’hôtel Montana, le Président Jovenel Moïse, accompagné d’Antonio Rodrigue, le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes, a pris part à la cérémonie de commémoration des 500 ans de la réforme protestante dans le monde, en présence de plusieurs parlementaires et d'invités venant des autres secteurs de la vie nationale.



Organisée par la Fédération Protestante d'Haïti, cette activité a été l'occasion pour le Révérend Pasteur Sylvain Exantus, rPésident de la Fédération Protestante d'Haïti, de faire l'historique de ce grand mouvement, lancé par Martin Luther (1483-1546) et qui est arrivée en Haïti en 1816, sous le Président d’Alexandre Pétion.



Le Pasteur Exantus s’est dit satisfait des progrès de la réforme protestante, après 201 ans de service et d'évangelisation en Haïti. Tout en énumérant les principaux travaux réalisés par le secteur protestant dans le pays il a invité les chrétiens protestants à travailler pour un protestantisme de qualité, vers le développement holistique de l'homme haïtien.



Dans son intervention le Président Moïse a déclaré « Cette morale chrétienne que le Protestantisme apporte en Haïti, est indispensable à la bonne marche du pays » qui en a profité pour présenter aux responsables de Missions, églises, organisations, ligues de Pasteurs, Associations et institutions, les axes prioritaires de son administration et réitérer sa détermination à dialoguer avec tous les secteurs de la vie nationale.



Moïse a plaidé en faveur d'un « protestantisme éclairé et engagé visant non seulement à conduire l'homme à Dieu, mais aussi à inculquer aux fidèles le sens civique et patriotique ».



En conclusion, le Président Moïse a promis de tout mettre en œuvre pour garantir la liberté de religion et d'association. Tout en insistant sur le caractère laïc de l'Etat, il a également prôné la tolérance et le vivre ensemble entre toutes les filles et les fils d'Haïti.



HL/ HaïtiLibre