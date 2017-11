Haïti - AVIS : Bourse pour la photographie émergente, inscriptions ouvertes





La Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL), s’engage depuis plusieurs années dans l’appui au développement du photo-journalisme et de la photographie documentaire en Haïti, à travers l’organisation d’ateliers, le soutien de travaux collectifs, de revues, l’organisation d’expositions et de résidences à destination de jeunes photographes haïtiens.



Le Fonds pour la photographie émergente en Haïti vient appuyer cette démarche en soutenant des travaux individuels ou collectifs au plus long court, que des reportages, réalisés en Haïti ou dans sa diaspora par de jeunes photographes sans distinction de genre à l’orée de leur parcours professionnel.



Ce fonds est dédié à soutenir la réalisation ou la poursuite d’un projet photographique qui peut viser des objectifs journalistiques ou répondre à des impératifs documentaires ou artistiques plus personnels. Quel que soit le cas, les projets qui ont des résonances sociales seront privilégiés. Le travail soumis peut être une partie d’un ensemble plus conséquent.



Ce fonds récompense des projets menés par des photographes (et non des médias) sur le long court. Le travail de conceptualisation et de recherches de ces projets doit être clairement expliqué dans le dossier de candidature. Des collaborations avec des médias et des manifestations d’intérêts pour la diffusion sont des atouts, sans être des impératifs.



La réalisation de deux travaux sera soutenue par ce fonds. Outre le soutien financier, cette bourse comprend un mentoring avec un éditeur photo ou un photographe.



Le jury de ce prix sera composé de deux professionnels de la photographie : Magdalena Herrera (éditrice photo) et Paolo Woods (Photographe).



Les candidatures peuvent être soumise à titre individuel ou collectif, par des personnes entre 20 et 35 ans.



Un rapport financier et narratif sera demandé aux lauréats en clôture du projet.



Inscription en ligne au plus tard le 23 novembre 2017 sur le site de la FOKAL : www.fokal.org/index.php/subventions-art-culture-5



HL/ HaïtiLibre