Haïti - RD : Les opérateurs touristiques du Nord, veulent établir une alliance binationale





À l'initiative de la Chambre de Commerce Dominicano-Haïtienne (CCDH) les opérateurs touristiques et les voyagistes du Cap Haïtien et de Puerto-Plata se sont réunis à Puerto-Plata dans le but d’établir une alliance qui permettrait de promouvoir la région Nord de l’île d'Hispaniola en tant que destination touristique multi-destination.



On participé à cette réunion entre autres : l'Organisation de Gestion des Destinations du Nord d'Haïti (OGDNH), qui regroupe des hôteliers du Cap-Haïtien, l'Office de Tourisme de Puerto-Plata, l'Association des Hôtels, Restaurants et Entreprises de Tourisme du Nord et Cluster Touristique de Puerta-Plata.



Les hôteliers et les voyagistes ont tenu des réunions séparées pour analyser les étapes à suivre et discuter de la proposition multi-destinations.



Rosa Maria Garcia, présidente du CCDH, a déclaré que la proposition de multi-destination visant à promouvoir les attractions du Cap-Haïtien et de Puerto Plata sera en mesure de « semer les graines permettant de réaliser le développement du tourisme dans le nord de l'île ».



Elle a appelé les hommes d'affaires des deux pays à « se donner mutuellement la main pour promouvoir le tourisme entre les deux pays » et les hôteliers de Puerto Plata invitent et dédient la prochaine foire internationale du tourisme, à Haïti.



Rappelons que c’est en 2012 que la Ministre du Tourisme de l’époque, Stéphanie Balmir Villedrouin avait lancé le projet de tourisme multi-destination et signée les premiers accords entre entre Porto-Rico, la République Dominicaine et Haïti http://www.haitilibre.com/article-6030-haiti-tourisme-accords-de-multi-destinations-touristiques.html et lors du salon OPERTUR de la République Dominicaine, avait été présenté la même année une offre de tourisme multi destinations entre Puerto-Plata et le Cap-Haïtien http://www.haitilibre.com/article-6962-haiti-tourismela-republique-dominicaine-fait-la-promotion-du-tourisme-en-haiti.html



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-6962-haiti-tourismela-republique-dominicaine-fait-la-promotion-du-tourisme-en-haiti.html

http://www.haitilibre.com/article-6030-haiti-tourisme-accords-de-multi-destinations-touristiques.html



HL/ HaïtiLibre