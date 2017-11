Haïti - AVIS : Changement d’heure dimanche





Le Secrétariat Général de la Présidence rappelle aux agents des secteurs publics et privés en particulier et au public en général les dispositions des articles 1 et 2 de l'arrêté présidentiel du 7 mars 2012 sur l'heure nationale:



Article 1.- À compter de la date des présentes, à partir de deux heures du matin (2h00 a.m.) le deuxième dimanche du mois de mars, l'heure nationale avancera de 60 minutes.



Article 2.- À Compter de la date des présentes, à partir des deux heures du matin (2h00 a.m.) le premier dimanche du mois de novembre [5 novembre 2017], l'heure nationale reculera de 60 minutes.



Ce qui signifie que lorsqu’il sera 2:00 a.m. dimanche 5 novembre 2017, il faudra reculer son horloge de 60 minutes. Il sera ainsi 1h00 a.m.



Le Secrétariat invite la population à s’ajuster à l’heure d’hiver afin d’éviter tout contretemps dans ses activités quotidiennes.



HL/ HaïtiLibre