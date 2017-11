Haïti - Politique : 55 millions de la BID pour l’agriculture et l’agroforesterie





Après avoir annoncé cette semaine un premier don de 8 millions de dollars américains en appui au recensement http://www.haitilibre.com/article-22584-haiti-politique-plus-de-30-millions-de-dollars-pour-le-prochain-recensement.html puis un second de 65 millions pour améliorer les services d’eau potable et d’assainissement http://www.haitilibre.com/article-22580-haiti-social-65-millions-de-la-bid-pour-les-services-d-eau-potable-et-d-assainissement.html le Conseil d’administration de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) a approuvé un troisième don d’un montant de 55 millions de dollars pour l’agriculture et l’agroforesterie. Avec cette troisième subvention, Haïti va bénéficier au total pour ces 3 projets d’une aide de 128 millions de dollars.



Grâce à cette subvention, Haïti pourra bientôt compter sur de nouvelles technologies pour développer le secteur agricole et agroforestier, améliorer la productivité et augmenter la sécurité alimentaire.



Le Programme pour l’Innovation Technologique dans le secteur agricole et AGroforestier en Haïti (PITAG) a pour objectif général d’augmenter les revenus et la sécurité alimentaire en faveur des petits producteurs agricoles en Haïti. De manière plus spécifique, le programme vise à accroitre la productivité agricole en améliorant l’utilisation des ressources naturelles, grâce à la génération et au transfert de technologies agricoles et agroforestières durables.



Ce nouveau projet permettra au pays d’accroître les revenus agricoles et la sécurité alimentaire des petits agriculteurs de certaines régions ciblées du pays, par le biais de la promotion et la génération de technologies agricoles et agroforestières innovantes et durables. Le programme entend financer la conduite de projets de recherche agricole appliquée qui aideront à améliorer le transfert de connaissances aux petits agriculteurs du pays.



Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement rural (MARNDR), principal exécuteur du projet, bénéficiera aussi d’un renforcement institutionnel par le biais des la Direction de l'innovation.



La subvention de la Banque s'ajoutera aux contributions d'autres partenaires tels que le Programme mondial pour la sécurité agricole et alimentaire (GAFSP), qui financera 10 millions, et le Fonds international de développement agricole (FIDA) qui contribuera avec 11 millions. Le gouvernement d'Haïti financera 1 million de dollars américain pour couvrir les coûts récurrents.



HL/ HaïtiLibre