Haïti - Éducation : Intervention du Ministre Cadet au Congrès de l’UNESCO





Vendredi en fin de matinée à Paris, dans le cadre de la 39ème Session de la Conférence générale de l'Unesco Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l’Éducation Nationale est intervenu à la Tribune dans le débat de politique général.



Extraits de l’intervention du Ministre Cadet :



« [...]



Mesdames et Messieurs les Délégués,



Au milieu des crises actuelles et de celles qui se dessinent, je crois qu’il faut reprendre ce cri de 1958 des paysans de Marbial, du sud-est d’Haïti : “Kenbe LINESCO fò”. En français : “soutenons l’UNESCO de toutes nos forces”. C’est le moment plus que jamais de soutenir fermement notre Organisation, de croire en elle, et de mobiliser nos ressources intellectuelles, scientifiques, morales et financières pour qu’elle vive et continue d’œuvrer en faveur de la paix par le biais de l’éducation, de la science, de la culture, du développement durable, du respect des droits de la personne.



[...]



Cette année ramène le 70e anniversaire de la première expérience de l’UNESCO en éducation de base. L’expérience a commencé en 1947 dans deux localités du Sud’est d’Haïti, Marbial et Lafond. 70 ans après, tous les paysans appellent ces deux localités “L’UNESCO”. Si la transmission de l’expérience n’a pas duré, la mémoire, quant à elle, est restée vivante. Et ces deux localités requièrent encore la présence de l’Organisation.



Aujourd’hui, en remémorant ces 70 ans, c’est le moment de renforcer les mécanismes servant à amener l’UNESCO dans nos villes, villages et quartiers, dans la perspective d’une éducation de qualité, gratuite et obligatoire.



Le Plan décennal 2017-2027 en éducation de mon pays vise en substance à consolider les acquis en matière d’accès (le taux net de scolarisation est de 90 %) et à améliorer la qualité de l’éducation, en mettant un accent particulier sur le processus d’enseignement apprentissage. Un document de politique de formation des personnels de l’éducation a été conçu, ciblant les plus de 150,000 enseignants à qualifier ou à requalifier pour l’obtention d’un permis d’enseigner. La révision des curricula et la réforme de la formation technique et professionnelle sont également amorcées. L’Objectifs du Développement Durable (ODD 4) et la feuille de route du Gouvernement en éducation, qui m’a été confiée, se recoupent et se rejoignent. Le nouveau budget de la République d’Haïti donne la priorité à l’éducation et illustre la contribution de l’Administration Moise-Lafontant, dont je fais partie, au momentum pour réussir le pari de 2030 [...] »



HL/ HaïtiLibre