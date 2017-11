Haïti - FLASH : Renouvellement du TPS incertain, 58,000 haïtiens risquent l’expulsion des USA





Cette semaine, à moins de 80 jours de l’échéance de la prolongation de 6 mois du "Temporary Protected Status" (TPS) pour Haïti, fixée au 28 janvier 2018 http://www.haitilibre.com/article-21016-haiti-flash-prolongation-du-tps-pour-6-mois-officiel.html le Secrétaire d’État Rex Tillerson, a informé Elaine Duke, la Cheffe par intérim du Département de la Sécurité intérieure (Department of Homeland Security - DHS) que les conditions économiques et sécuritaires en Haïti, ne nécessitent plus que les quelques 58 000 migrants restent sur le sol américain.



Toutefois, un Porte-parole du Département d'État a déclaré qu'aucune décision n'avait encore été prise et s'est refusé à commenter d’éventuelles délibérations internes inter-agences. Rappelons qu’Elaine Duke doit annoncer une décision définitive avant fin novembre, la loi américaine exigeant que cette décision soit annoncée au moins 60 jours avant la date d'expiration du TPS.



Notez que fin septembre dernier, Sharon Scheidhauer, Porte-parole des services de la citoyenneté et de l'immigration des États-Unis avait déjà prévenu « [...] les bénéficiaires sont encouragés à se préparer à retourner en Haïti dans le cas où la désignation d'Haïti n'est pas prolongée, y compris de demander des documents de voyage à jour au Gouvernement d'Haït [...] »



Rien de très encourageant pour nos compatriotes vivant aux États-Unis sous le statut TPS, même s’il reste encore un peu d’espoir grâce à la multiplication des pressions politiques et diplomatiques. Toutefois, il faut craindre sérieusement l’absence d’empathie du Président Trump pour la cause des migrants, quelque soient leurs origines...



