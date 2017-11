Haïti - Économie : «Doing Business 2018», en affaires Haïti stagne et reste mal classé...





La Banque Mondiale vient de rendre public la 15e Édition de son rapport « Doing Business 2018 » dans lequel Haïti se retrouve dans le classement mondial au 181e rang sur 190 pays devant la République démocratique du Congo, l’Afghanistan, la République centrafricaine, la Lybie, le Yémen, le Soudan du Sud, la République bolivarienne du Venezuela, l’Erythrée et la Somalie qui forment le peloton de queue, un mauvais classement qui reste inchangé pour notre pays à celui de l’année précédente http://www.haitilibre.com/article-19080-haiti-economie-doing-business-haiti-toujours-dans-le-peloton-de-queue.html



Le nouveau « Doing Business » classe cette année les pays en fonction de la facilité qu'ils offrent pour faire des affaires. Sur ce point, Haïti a connu une très faible amélioration avec un score de 38,24 (en hausse de + 0.01 par rapport au précédent rapport) soit, le pire score de la Caraïbe, alors que nos voisins dominicains affiche un score de 60.93 en hausse de + 2.52.



Notez que le score moyen de la région Amérique latine et Caraïbes est de 58,66







Si Haïti a fait de léger progrès dans : le délai de création d’une entreprise ; la délivrance d’un permis de construire ; le raccordement à l’électricité et le commerce transfrontalier, le rapport constate une détérioration dans le paiement des taxes et impôts...



Téléchargez le rapport Doing Business 2018 (anglais) : http://www.haitilibre.com/docs/DB2018-Full-Report.pdf



SL/ HaïtiLibre