Haïti - Santé : Cliniques mobiles à Cité Soleil et aux Gonaïves





La AHF (Healthcare Foundation AIDS) et la HtW (Health through Walls) supportées par la Digicel, ont organisé une Clinique Mobile à Cité Soleil puis vendredi 3 novembre à Gonaïves.



Ces deux cliniques ont permis à plus de 2,500 personnes adultes et enfants de bénéficier d’une consultation générale et des médicaments gratuits. Plus de 1,000 adultes à Cité Soleil, ont pu se faire dépister du virus VIH/SIDA. Les séropositifs ont été reçus par les médecins de ces 2 organisations à la Clinique Solidarité située actuellement à Bois-Verna et ceux qui étaient négatifs ont reçu des préservatifs et des messages de sensibilisation et de l’information les invitants à se protéger contre le SIDA



Ces cliniques médicales, qui ne sont pas une première pour la AHF, rentrent dans le cadre d’une série d’activités organisées pour célébrer ses 30 ans de service dans la communauté mondiale. AHF organisera au Champ de mars le 2 décembre 2017, son concert de plaidoyer contre le VIH/SIDA et les autres Maladies transmissibles sexuellement (MTS).



Le Dr Greggory Baguidy, Coordonnateur de la Clinique Solidarité, a rappelé que la AHF et la HtW ont pour objectif de réduire le VIH à travers le dépistage, le traçage de contacts et les traitements pour tous.



Pour Mikson Antoine, le responsable de marketing, la prévention est aussi importante, car en sensibilisant et en informant les personnes actuellement non-atteintes, on évite la propagation du virus. « Zéro nouvelle infection, zéro stigmatisation et zéro mort du SIDA » a-t-il déclaré ajoutant « la AHF et la HtW se mettent ensemble et veulent à long terme offrir 100% de traitement pour tous les séropositifs en Haïti, ce qui s’aligne sur la priorité du Ministère de la Santé : “Accès au soin de santé pour tous”. »



HL/ S/ HaïtiLibre