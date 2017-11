Haïti - FLASH : Le Black Caucus fait de nouveau pression pour le renouvellement du TPS





Alors qu’Elaine Duke, la Cheffe par intérim du Département de la Sécurité intérieure (Department of Homeland Security - DHS) s’apprête à rendre, avant le 23 novembre 2017, la décision du DHS sur la prolongation ou non du « Temporary Protected Status » (TPS), qui menace d'expulsion dans la négative quelques 58,000 haïtiens du territoire américain http://www.haitilibre.com/article-22604-haiti-flash-renouvellement-du-tps-incertain-58-000-haitiens-risquent-l-expulsion-des-usa.html le « Congressional Black Caucus » après une première intervention en juin dernier http://www.haitilibre.com/article-20832-haiti-flash-le-black-caucus-appuie-la-prolongation-du-tps.html est de nouveau intervenu dans une correspondance adressée à Elaine C. Duke, le 3 novembre dernier, pour tenter de la convaincre de prolonger le TPS de 18 mois en faveur d’Haïti. Correspondance que nous vous invitons à partager.



Correspondance du Congressional Black Caucus :

«

Cher Secrétaire par intérim Duke,



Le 24 mai, le Ministère de la Sécurité intérieure a prolongé de 6 mois de statut de protection temporaire pour Haïti http://www.haitilibre.com/article-21016-haiti-flash-prolongation-du-tps-pour-6-mois-officiel.html , plutôt que les 18 mois demandés par le gouvernement d'Haïti, les experts haïtiens aux États-Unis, le Black Caucus du Congrès et d'autres. Cette décision était contre le poids des faits sur le terrain, qui comprenaient la crise alimentaire en Haïti, l'épidémie de choléra et les défis actuels posés par le séisme sans précédent de 2010. Nous écrivons à nouveau pour encourager le DHS à prolonger de 18 mois la désignation du TPS à Haïti avant la date limite du 23 novembre, à la lumière des conditions claires justifiant un tel traitement, y compris les dommages causés par les ouragans Irma et Maria, qui ont exacerbé ces conditions.



Pas plus tard que le 4 octobre 2017, l'Ambassadeur haïtien aux États-Unis vous a écrit pour demander formellement une nouvelle désignation de 18 mois à la lumière des conditions économiques et humanitaires actuelles auxquelles les citoyens d’Haïti sont confrontés chaque jour. Dans ce document, l'Ambassadeur a déclaré explicitement que le but de cette demande était de permettre à Haïti de se remettre des effets du tremblement de terre, de l'épidémie de choléra et des ouragans Matthew, Irma et Maria afin de poursuivre les efforts de relèvement et devenir plus indépendant de l'aide américaine à long terme. L'Ambassadeur vous a également gracieusement invité à visiter Haïti et à voir de telles conditions pour vous-même : un gouvernement n'effectue pas une telle action à la légère et cela devrait mériter un poids considérable.



Une analyse statutaire indépendante récente de la qualification d'Haïti pour le TPS a confirmé la validité des préoccupations du gouvernement, estimant que les conditions qui ont justifié la nouvelle désignation d'Haïti demeurent. L'analyse a révélé que près de 40,000 haïtiens déracinés par le séisme de 2010 sont officiellement déplacés et que beaucoup d'autres sont probablement déplacés dans des abris inadéquats. L'épidémie de choléra qui a été tragiquement provoquée par les efforts internationaux pour aider Haïti en 2010 a plus que doublé après l'ouragan Matthew et devrait toucher directement plus de 30,000 personnes d'ici fin 2017. L'ouragan Matthew a également exacerbé la crise d'insécurité alimentaire en Haïti, plaçant 2,4 millions d'haïtiens - 22% de sa population - en proie à une crise aiguë d'insécurité alimentaire. Sur la base de ces faits clairs, l'analyse conclut fermement qu'il est dans le meilleur intérêt d'Haïti et des États-Unis de désigner de nouveau Haïti pour 18 mois supplémentaires de TPS parce qu'il continue de faire face à des conditions extraordinaires et temporaires qui se sont aggravées depuis 2010 par des événements ultérieurs qui justifient un tel soulagement.



En dépit de ces défis graves, le Gouvernement haïtien a travaillé avec diligence depuis des années pour améliorer sa politique, ses conditions de santé publique et son infrastructure en coordination avec le gouvernement des États-Unis et la communauté internationale. Pour accomplir cette tâche, Haïti dépend en grande partie des envois de fonds que ses citoyens reçoivent des bénéficiaires du TPS aux États-Unis. Par conséquent, les conséquences négatives de la fin de la désignation du TPS en Haïti seraient doubles. Il mettrait fin aux envois de fonds essentiels qui contribuent de manière significative à la relance d'Haïti tout en forçant la république la plus pauvre de l'hémisphère occidental à absorber le coût de la réintégration simultanée de milliers de citoyens. De telles actions pourraient être catastrophiques pour les efforts de relèvement d'Haïti et aller à l'encontre des efforts déployés par le Congrès pour améliorer les réformes américaines dans la région à travers la loi récemment adoptée, sur l'engagement stratégique des États-Unis et des Caraïbes (Public Law 114-291).



Enfin, il est essentiel de noter que les bénéficiaires du TPS haïtiens contribuent directement aux États-Unis. Ils paient des impôts, dépensent de l'argent, contribuent à la sécurité sociale et à l'assurance maladie et aident à promouvoir la prospérité américaine dans de nombreux secteurs, tels que le restaurant et la restauration, la construction et l'hôtellerie. Environ 30% des bénéficiaires du TPS sont des propriétaires, ce qui stimule le secteur immobilier et contribue à l'assiette fiscale locale appropriée. En outre, un travailleur du TPS sur 9 dans la population active est un travailleur indépendant, ce qui signifie que non seulement ils créent des emplois pour eux-mêmes, mais qu'ils créent probablement des emplois pour d'autres. Un rapport récent a révélé que l'expiration du TPS haïtien coûterait à l'Amérique 2,8 milliards de dollars sur une décennie en perte de produit intérieur brut.



Pour ces raisons, nous vous exhortons dans les termes les plus forts à profiter de tout le temps accordé par le Congrès pour pour étudier les conditions sur le terrain et parvenir à la seule décision appropriée - une nouvelle désignation de 18 mois de la désignation du TPS pour Haïti.



Cordialement. »



SL / HaïtiLibre