Haïti - Technologie : La Natcom va déployer au MTPTC un logiciel de bureautique





Le Groupe des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel) via sa filiale Natcom en Haïti, va déployer son système de gestion électronique de documents (N-Office) au sein du Ministère des Travaux publics (MTPTC) après une période d'essai qui s'est conclus positivement,



N-Office est le premier projet signé entre Natcom et le Gouvernement haïtien et c’est aussi la première étape permettant à Viettel de participer aux projets d'e-gouvernement dans le marché haïtien.



Rappelons que système de gestion électronique de documents N-Office, est une version du système bureautique de Viettel (V-Office), dans une version complète et adaptée par Natcom aux besoins spécifiques des organes gouvernementaux haïtiens.



« Nous sommes très intéressés par l'application des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), afin d'améliorer l'efficacité du travail. Après avoir déployé à titre d’essai N-Office, les employés du Ministère des Travaux Publics se sont dit très satisfaits par la simplicité et la facilité d'utilisation de ce logiciel [...] » a déclaré le Ministre Fritz Caillot.



Selon le Président Directeur Général de Natcom, Ha The Duong, « Natcom s'engage à continuer de coopérer avec Haïti en fournissant des logiciels et des systèmes de gestion pour déployer des projets d’e-gouvernemente. Le projet N-Office entre le MTPTC et Natcom, marque le début d'un partenariat et réaffirme la vision de Viettel dans la création d’une société intelligente, en particulier pour les pays en développement où Viettel est présent.



HL/ HaïtiLibre