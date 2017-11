Haïti - FLASH : La RD renforce et motorise ses troupes à la frontière





Après des renforts envoyés en juillet http://www.haitilibre.com/article-21618-haiti-flash-l-armee-dominicaine-envoie-900-militaires-de-plus-en-renfort-a-la-frontiere.html puis en octobre dernier http://www.haitilibre.com/article-22487-haiti-rd-nouveau-renforcement-militaire-a-la-frontiere-dominicaine.html , l’armée dominicaine a annoncé de nouveau l’envoi de renfort supplémentaires, ce qui portera a 6,000 le nombre de soldats chargés de la surveillance de la frontière entre la République Dominicaine et Haïti. Depuis cet été, 2,000 militaires se sont ajoutés au 4,000 déjà déployés...



Vendredi, le Commandant Général de l'armée, Braulio Alcántara, a inspecté ses troupes dans plusieurs détachements et points de contrôle à Elías Piña, Dajabón et Valverde.



Interrogé par la presse locale sur les préoccupations de certains secteurs politiques au sujet de l’arrivée continue d'haïtiens illégaux au pays, le Commandant Général Alcántara, a déclaré que les autorités faisaient d'énormes efforts pour faire face à ce problème et annoncé que 60 jeeps seront distribuées pour les patrouilles à la frontière, évoquant également une centaine de motos et 2 hélicoptères.



Il s’est rendu également à Matayaya, El Higüero, Banica, Pedro Santana, Los Quemados, Loma de Cabrera, El Guanal et parcouru l'ensemble de la route internationale entre Haïti et la République Dominicaine, où dans les montagnes se trouvent beaucoup de ressortissants haïtiens soulignant « C'est un endroit inhospitalier et dangereux, il n'y a pas d’électricité ni de communication dans ces montagnes [...] »



Rappelons que depuis 2015 plus de 150 caméras de surveillance ont été installé du côté dominicain à différents points de la frontière, pour détecter les passages de migrants haïtiens illégaux, mais aussi pour surveiller les marchés binationaux et lutter contre la corruption et le racket s militaires dominicains aux postes frontières. En août 2017, le Ministre de la Défense dominicaine, le Lieutenant-Général Rubén Darío Paulino Sem, avait annoncé le renforcement et le déploiement de nouveaux moyens technologiques de surveillance et de sécurité tout le long de la frontière. Parmi les dispositifs mis en place il avait mentionné l’augmentation du nombre de caméras de surveillance installé au niveau des points de contrôle les plus stratégiques sans fournir plus de détail sur les autres technologies évoquées entre autres, l’utilisation de drones à long rayon d’action et de systèmes de détection infra-rouge pour la surveillance de nuit.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-22487-haiti-rd-nouveau-renforcement-militaire-a-la-frontiere-dominicaine.html

http://www.haitilibre.com/article-21618-haiti-flash-l-armee-dominicaine-envoie-900-militaires-de-plus-en-renfort-a-la-frontiere.html

http://www.haitilibre.com/article-21598-haiti-politique-la-pnh-et-le-ministere-de-la-defense-dominicaine-discutent-securite-aux-frontieres.html

http://www.haitilibre.com/article-21521-haiti-flash-renforcement-militaire-a-la-frontiere-dominicaine.html

http://www.haitilibre.com/article-20834-haiti-securite-vers-un-renforcement-militaire-massif-de-la-frontiere-dominicaine.html

http://www.haitilibre.com/article-20738-haiti-rd-les-dominicains-renforcent-militairement-leur-frontiere.html



SL/ HaïtiLibre