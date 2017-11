Haïti - USA : Frederica Wilson présente une résolution pour étendre le TPS aux haïtiens





Alors qu’Elaine Duke, la Cheffe par intérim du Département de la Sécurité intérieure (Department of Homeland Security - DHS) s’apprête à rendre dans quelques jours la décision définitive sur la prolongation ou non du « Temporary Protected Status » (TPS), qui concerne quelques 58,000 haïtiens du territoire américain dont l’échéance de la dernière désignation est fixée en janvier 2018, la Congresswoman Démocrate de Floride Frederica Wilson, a présenté une résolution bipartite visant à étendre le TPS aux ressortissants haïtiens. Selon la résolution H.Con.Res. 88, qui compte 36 co-commanditaires, la désignation de 6 mois qui expire le 28 janvier 2018, doit être prolongée de 18 mois pour les haïtiens.



« Haïti est engagé dans un processus long et extrêmement difficile de reconstruction de ses infrastructures et de son économie. Il est impossible de prévoir combien de temps cela prendra, mais il ne fait aucun doute que le pays n'est absolument pas en mesure d'absorber et d'aider des dizaines de milliers de personnes forcés à retourner en Haïti » a déclaré Fredirica Wilson.



Rappelant qu’en janvier 2010, un séisme a provoqué le déplacement de plus de 1,500,000 personnes et causé 14 milliards de dollars de dommages. L'ouragan Matthew a empiré la situation, laissant derrière lui près de 3 milliards de dollars de dommages supplémentaires et 1,400,000 autres personnes ayant besoin d'aide humanitaire.



Les détenteurs de TPS haïtiens apportent une part importante des 1,3 milliards que leur communauté aux États-Unis envoie à leur pays grâce qui contribuent à stimuler l'économie haïtienne et à soutenir les besoins de 500,000 proches.



« Il serait à la fois cruel et sans cœur de la part des États-Unis de condamner inutilement près de 60,000 haïtiens qui ont vécu et travaillé aux États-Unis, à une vie d'incertitude et de désespoir abjecte », a plaidé la Congresswoman Wilson « En outre, une telle mesure aura également un impact préjudiciable sur l'économie américaine.



La déportation des détenteurs du TPS haïtiens coûterait aux États-Unis près d'un demi-milliard de dollars pour les renvoyer chez eux, plus de 2,7 milliards de PIB; et 428 millions en cotisations de sécurité sociale et d'assurance-maladie sur 10 ans



[...] Ayant visité le pays et vu la dévastation extrême, j'incite fortement les fonctionnaires du département de la Sécurité intérieure à se rendre en Haïti pour voir par eux-mêmes [...] C'est la seule façon pour eux de prendre une décision juste et éclairée et je suis confiant qu'après cela, ils feront ce qu'il faut et étendront le TPS pour les ressortissants haïtiens ».



Lire le texte de la résolution : www.congress.gov/bill/115th-congress/house-concurrent-resolution/88/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22H.Con.Res.+88%22%5D%7D&r=1



SL/ HaïtiLibre