Haïti - Santé : La Première Dame Martine Moïse en Côte d’Ivoire





La Première Dame de la République, Martine Moïse, à laissé le pays a destination d’Abidjan en Côte d’Ivoire pour participer du mardi 7 au jeudi 9 novembre 2017 au « Rassemblement mondial du mouvement Sun » qui se déroulera cette année autour du thème: « Investir dans la nutrition pour un avenir durable».



Cette thématique rejoint la vision du Gouvernement et la lutte initiée par la Première Dame qui entend œuvrer non seulement pour l'équilibre des familles mais également pour le bien-être des enfants, en particulier ceux issus des couches les plus vulnérables du pays.



Lors de son intervention, jeudi prochain, Martine Moïse insistera sur la nécessité de renforcer les connaissances des femmes sur la question de la nutrition dans un pays comme Haïti où de nombreuses familles sont monoparentales et ont une femme à leur tête. Elle devrait exposer également la vision de l'État haïtien d'identifier tous les enfants, y compris les nouveaux-nés, une manière de permettre au Gouvernement d'élaborer des politiques sociales plus larges qui prennent en compte tous les enfants du pays.



Parmi les autres points que Martine Moïse devrait aborder, figurent la question de l'autonomisation des femmes pour développer socialement et économiquement le pays ; les dispositions prises à travers plusieurs Ministères pour lutter contre la malnutrition et enfin l'équité des genres pour une meilleure participation des femmes à la construction de communautés plus justes et plus prospères.



HL/ HaïtiLibre