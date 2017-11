Haïti - Politique : «Les compagnies de téléphonie mobile manquent à leurs devoirs» dixit Gary Bodeau





Dans une lettre adressée au Premier Ministre Jacques Guy Lafontant, le Député de Delmas Gary Bodeau, Questeur de la Chambre des Députés, prend la défense des consommateurs devant le « mauvais services des compagnies téléphonies en Haïti » et prône l’intervention du Gouvernement pour corriger lasituation. Il rappelle en introduction au Premier Ministre que « lors de la présentation de votre déclaration de politique Générale au Parlement, vous aviez annoncé que, sous votre Gouvernement, Haïti serait un État de service où les intérêts de la population allaient être pris en compte [...] »



Le Député Bodeau poursuit « [...] je constate que depuis de longs mois, partout à travers le pays, sur les réseaux sociaux, dans les foyers, une grogne défraie la chronique. Les compagnies de téléphonie mobile manquent à leurs devoirs : pertes à outrance d'unités (pertes délibérées constatées et injustifiées), mauvaise qualité de services et j'en passe...



Ce faisant, je n’ai nullement l'intention de vous importuner et/ou de m'attaquer à des entrepreneurs de mon pays générant des emplois. Cependant, Monsieur le Premier Ministre, il semble que les plaintes et complaintes, les cris et les désolations des consommateurs bafoués soient ignorés par votre Gouvernement.



Pour une fois, responsabilité étatique oblige, l'État doit se positionner du côté des citoyens et des citoyennes. Bref, de la majorité ! Car, environ 5 millions de nos compatriotes utilisent un téléphone portable aujourd'hui.



Votre Gouvernement doit prendre des mesures en vue de la protection des abonnés de téléphonie mobile et d'utilisateurs d'internet. Dans tout pays qui fonctionne, un Gouvernement comme le vôtre, ratifié par le Parlement, prendrait déjà les dispositions qui s'imposent ]...]



Vous devez réagir vite. L'État ne doit pas uniquement s'ériger en collecteur d'impôts, aussi, a-t-il d'autres prérogatives.



Je vous saurais gré d'instruire votre Ministre concerné afin de porter solutions à ces manquements désagréables, graves, engendrés par les compagnies de téléphonie mobile et ce, au préjudice de toute une Nation.



Recevez Monsieur le Premier Ministre, mes salutations patriotiques.



Gary Bodeau,

Député de Delmas.

Questeur de la Chambre des Députés »



HL/ S/ HaïtiLibre