Haïti - Politique : Le Sénateur Youri Latortue à Taïwan





Taïwan (République de Chine) continuera d'offrir une assistance technique à Haïti et aidera à promouvoir les investissements taïwanais dans ce pays, a déclaré mardi le Président de l'Assemblée législative Su Jia-chyuan lors d'une rencontre avec une délégation haïtienne à Taipei.



« Taïwan continuera d'aider Haïti à améliorer sa production agricole » a déclaré Su à Youri Latortue, le Président du Sénat d'Haïti arrivé mardi à Taïwan avec une délégation de huit membres pour une visite de cinq jours.



Il a également souligné que le Gouvernement taïwanais aidera activement à augmenter les investissements en Haïti, soulignant que Rachel Coupaud, l'Ambassadrice d'Haïti à Taïwan, exhorte les petites entreprises de Taïwan à s'installer en Haïti, ajoutant que « la mission agricole de Taïwan en Haïti continuera d'offrir une assistance technique pour aider les agriculteurs locaux à augmenter la production agricole dans la région de l'Artibonite ».



Le Sénateur Latortue a exprimé son appréciation pour le soutien à long terme de Taïwan et ses contributions au développement agricole du pays, notant que les deux pays partagent de nombreuses similitudes en termes de géographie et d'histoire.



Rappelons que Taïwan et Haïti ont maintenu des relations amicales au cours des 60 dernières années, période au cours de laquelle ils ont collaboré à des programmes dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, de la santé publique et de la formation professionnelle.



SL/ HaïtiLIbre