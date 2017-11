Haïti - Politique : Une délégation haïtienne à Genève pour discuter financement et développement





Une délégation haïtienne, composée entre autres de cadres du Ministère de la Planification et de la Coopération externe conduite par le Directeur Général, Stevenson Jacques Thimoléon, participe au Palais des Nations à Genève en Suisse, du 8 au 10 novembre 2017, à la première session du Groupe intergouvernemental d'experts du financement du développement.



Cette première session fait suite à la 3ème Conférence internationale pour le financement du développement qui s’était tenue en juillet 2015 à Addis-Abeba et qui constituait une étape essentielle pour les Objectifs de Développement Durable (ODD) par rapport aux engagements des deux précédentes conférences ayant lieu respectivement à Monterrey (Mexique) et à Doha (Qatar).



Au cours de cette session, le Groupe intergouvernemental d'experts examinera conformément au Programme d'Action d'Addis-Abeba, les obstacles rencontrés respectivement par les pays en développement et la communauté internationale à la mobilisation des ressources publiques intérieures et à la modernisation des finances publiques internationales en faveur du développement durable et de la coopération internationale pour le développement.



Comme cela a été constaté depuis quelques temps, l’aide publique au développement est largement insuffisante. De plus, avec la raréfaction des ressources financières des donateurs traditionnels, il faut chercher à incorporer d’autres acteurs des pays plus développés, tels le secteur privé, l’épargne solidaire, les fondations et surtout soutenir la mobilisation des ressources locales des moins développés pour répondre financièrement aux ambitions des ODD. Cela renvoie forcément à des réflexions sur la manière d’innover pour financer plus et différemment tout en soutenant la mobilisation des ressources locales. Afin qu’il soit pérenne et soutenable à long terme, le financement du développement doit pouvoir s’appuyer sur des ressources locales en hausse, notamment épargne locale et des ressources fiscales, qui permettent de financer non seulement l’économie mais également de rembourser l’endettement extérieur du pays.



Dans le cadre de ses discussions et consultations sur la modernisation de l'aide publique au développement et sur le rôle accru que pourrait jouer un financement mixte, le Groupe intergouvernemental d’experts, devrait élaborer des recommandations pratiques sur la meilleure façon d'améliorer la mobilisation des ressources publiques intérieures dans les pays en développement et de maximiser la contribution de la coopération internationale en vue de garantir la transparence de nouveaux cadres. Il déterminera enfin de façon précise et distincte les coûts et les avantages à long terme des différents types de flux financiers et d'instruments de financement pour le développement durable, ainsi que leurs véritables incidences sur le développement. C’est à cet exercice que vont s’atteler les différents membres de la délégation haïtienne.



HL/ HaïtiLibre