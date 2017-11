Haïti - Actualité : Zapping...





TPS : les parlementaires haïtiens inquiets :

Suite aux recommandations du Secrétaire d’Etat, Rex Tillerson http://www.haitilibre.com/article-22604-haiti-flash-renouvellement-du-tps-incertain-58-000-haitiens-risquent-l-expulsion-des-usa.html des parlementaires haïtiens se disent inquiets de l’imminence de la suspension du TPS dont bénéficient plus de 50,000 haïtiens aux États-Unis.



TPS : L’Ambassadeur Paul Altidor confiant mais... :

L’Ambassadeur d’Haiti à Washington, Paul Altidor se montre plutôt confiant quant à l’a prolongation du TPS en faveur de nos compatriotes http://www.haitilibre.com/article-21016-haiti-flash-prolongation-du-tps-pour-6-mois-officiel.html , toutefois il juge peu probable que cette prolongation aille jusqu’à 18 mois comme le souhaite le gouvernement haïtien. La décision finale sera prise avant le 23 novembre prochain au plus tard.



Nouvelles manifestations annoncées :

L’opposition annonce un sit-in vendredi 10 novembre devant le Palais de justice de Port-au-Prince, en solidarité avec les « prisonniers politiques » ainsi que deux journées de manifestations, le mardi 14 novembre dans la zone métropolitaine et le samedi 18 novembre 2017, dans plusieurs ville d’Haïti



Sunrise Airways nouvelle ligne Port-au-Prince - Curaçao :

À partir du 28 novembre, Sunrise Airways lancera son premier vol de Port-au-Prince à Curaçao.

Pour vos réservations : www.sunriseairways.net/

Plus d’informations : reservations@sunriseairways.net

Téléphone : (509) 2811-2222



Le saviez vous ?

Le Ministère de l’Agriculture est composé de 10 Directions Départementales qui contrôle 76 bureaux communaux qui assistent les autorités locales et la population. Le Ministère compte 1,800 employés dont 48% sont à l'âge de la retraite...



Le système judiciaire de nouveau en grève :

Les greffiers, huissiers et personnels de parquet, reprennent leur grève parce que malgré deux trêves et les promesses du Gouvernement leurs revendications ne sont toujours pas satisfaites.



HL/ HaïtiLibre