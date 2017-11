Haïti - FLASH : Faux chèques, le Ministère victime d’un réseau mafieux





Mercredi les plus hautes Autorités du Ministère de l’Intérieur ont fait le point sur le dossier des chèques falsifiés http://www.haitilibre.com/article-22489-haiti-flash-reseau-de-faussaires-au-sein-du-ministere-de-l-interieur.html ayant été utilisés pour pirater un compte du Ministère.



Lors de cette conférence de presse, Max Rudolph Saint-Albin, le Ministre de l’Intérieur et Fednel Monchery son Directeur Général ont déclaré que le Ministère n'était pas responsable de ces actes malhonnêtes.



« C'est un réseau mafieux qui est la cause du détournement de l'argent de l'État [...] Nous avons découvert beaucoup de complices dans l'État, dans le secteur privé qui sont impliqués dans ce réseau qui vole l'argent. La justice est arrivée à découvrir ce réseau qui opère depuis longtemps dans des transactions frauduleuses telles que les faux chèques, piratage de cartes de crédit, création de fausses entreprises et autres... [...]



C'est grâce à la collaboration, à la vigilance, et à la collaboration du DG et des nouveaux administrateurs du Ministère que déjà 12 personnes complices dans ce dossier ont été identifiées. La police dans le cadre de l'enquête du Ministère à découvert dans les maisons où elle avait un mandat pour fouiller, beaucoup de matériel de fraude et des équipements pour faire de faux chèques... » précisant que l'enquête est sur la bonne voie.



Max Rudolph Saint Albin a souligné que plusieurs institutions nationales et internationales sont en train de conjuguer leurs efforts pour boucler cette enquête et appréhender tous les individus qui seraient impliqués dans ce dossier. Parmi les individus appréhendés par la PNH dans le cadre de cette affaire, certains étaient déjà l'objet d'avis de recherche pour leur implication présumée dans le trafic de stupéfiants et de crimes financiers.



Le Ministre du MITC a profité de cette occasion pour lancer un appel à la vigilance aux autres Ministres en les invitant à procéder à des conciliations bancaires régulières et à utiliser le service d'accès en ligne des comptes bancaires de leur ministère. Le Ministre encourage l'Association Professionnelle des Banques (APB) à renforcer les procédures régulières de contrôle relatif aux informations des clients.



Le Ministre Max Rudolph Saint Albin invite la population à faire confiance aux institutions étatiques, tout en rappelant que l'Administration Moïse et le Gouvernement Lafontant entendent mener une lutte sans faille contre la corruption.



