Haïti - FLASH : Ce jeudi, des militaires dominicains vont détruire des clôtures





Selon le Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), un conflit terrien risque d’être éclaté au niveau de la lisière qui sépare Haïti de la République Dominicaine, plus particulièrement au niveau de la commune de Cornillon/Grand Bois (Ouest d’Haïti). Selon les information fournies par un représentant du GARR, des militaires dominicains de La Descubierta et de Neiba ont annoncé qu’ils vont détruire, ce jeudi 9 novembre des clôtures de jardins appartenant à des paysans haïtiens se trouvant dans cette zone.



Une délégation de 16 personnes, en majorité des militaires dominicains, a rencontré, le 19 octobre 2017, M. Wilfrid Guerrier, membre de CASEC de Boucan Bois Pin, 1ère section communale de Cornillon/Grand Bois. Lors de cette rencontre, les militaires, accompagnés de civils dominicains qui se réclament propriétaires des portions qui seraient occupées par les paysans haïtiens ont exigé la restitution dans l’immédiat.



M. Guerrier a confié à l'organisation « Les militaires dominicains m’ont dit si je n’enlève pas les clôtures pour restituer les terres occupées, ils viendront eux-mêmes les enlever. Toutefois, s’il faut restituer, à moi seul je ne peux pas prendre une telle décision, », aussi il déclare avoir déjà contacté d’autres instances à ce sujet, notamment la mairie de Cornillon/Grand-Bois, la Direction Départementale de l’Ouest ainsi que le Député de la commune.



Wilfrid Guerrier a indiqué qu’il ne croit pas être légitime d’avoir pour interlocuteurs des militaires dominicains. Il voulait au départ entreprendre le dialogue sollicité mais les Dominicains entendent passer à l’action sans donner le temps aux institutions haïtiennes concernées de trancher pacifiquement.



Une psychose de peur règne actuellement au niveau de la population des localités de « Nan Palm », « Gobè » et « Zoliv ». Les paysans qui cultivent de la banane et du pois depuis des années sur ces terres déclarent en être les héritiers de leurs parents qui l’étaient de leurs arrière-grands-parents. Ils entendent se mobiliser contre le retour des militaires dominicains qui est annoncé pour le 9 novembre 2017.



« Nous sommes vraiment inquiets. Nous redoutons d’éventuels risques d’affrontement entre les pauvres paysans haïtiens de ces localités avec les militaires dominicains », s’est alarmé Junior Bertho, représentant du GARR à Cornillon/Grand Bois, qui participait aux discussions avec les autorités locales de la commune.



Le GARR encourage les autorités et les populations locales de Cornillon/Grand-Bois à continuer dans le dialogue afin de résoudre pacifiquement ce conflit terrien.



Il croit que la gestion de borne au niveau de la frontière haïtiano-dominicaine ne peut être laissée aux mains des membres de CASEC et d’ASEC ni même des autorités municipales. Cela relève directement du rapport binational entre les deux Etats qui partagent l’Île.



Le GARR exhorte le gouvernement haïtien, en particulier les instances concernées à intervenir rapidement dans ce dossier pour éviter que nos compatriotes soient victimes des actes de violence de la part des militaires dominicains.



S/ HaïtiLibre