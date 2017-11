Haïti - Politique : 2 nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti





Hier mercredi au Palais National, le Président de la République, Jovenel Moïse, a reçu les lettres de créance de deux nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti.



Il s'agit de Madame Elisabeth Eklund du Royaume de Suède et Vladimir Eisenbruk de la République tchèque.



Ces deux nouveaux ambassadeurs ont renouvelé l’engagement de leur pays respectif à maintenir étroits les liens d’amitié et à renforcer la coopération entre Haïti et les États qu’ils représentent.



Le Président de la République a également rassuré ces ambassadeurs de sa volonté de travailler d'un commun accord au développement harmonieux des relations entre son pays et ces deux pays amis.



HL/ HaïtiLibre