Haïti - Justice : Heidi Fortuné au Pénitencier National





Jeudi, le ministre de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP), Heidi Fortuné, a effectué une visite surprise au Pénitencier National, l'occasion pour le ministre de s'enquérir de l'état de fonctionnement du plus grand centre carcéral du pays ainsi que les conditions dans lesquels les individus en contravention avec la loi y sont incarcérés ; il a été reçu par l'inspecteur Venel Toto, principal responsable de ladite prison.



Le garde des Sceaux de la République a pris le temps d'écouter les doléances de bon nombre de prisonniers dont les dossiers sont en souffrance au niveau de la Justice.



Avec 4,152 détenus dont seulement 387 déjà fixés sur leurs sorts, Heidi Fortuné a annoncé des mesures urgentes afin de rectifier le tir.



Questionné par un parterre de journalistes au terme de la visite, le ministre Fortuné a indiqué qu'il entend convoquer, sans délai, le chef du Parquet de Port-au-Prince afin d'adresser au plus vite le problème de la surpopulation carcérale.



Le titulaire du ministère de la Justice était accompagné du Directeur des Affaires Judiciaires, du Directeur Administratif et du Directeur de Communication de l'institution...



HL/ HaïtiLibre