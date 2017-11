Haïti - Politique : Recrutements de 12,000 fonctionnaires sur 5 ans





Mercredi, Josué Pierre-Louis le Coordonnateur Général de l'Office de Management des Ressources Humaines (OMRH), a fait le point en conférence de presse sur la réforme de l'administration publique et les résultats du concours organisé pour le recrutement de 50 jeunes devant former un Corps d'Administrateurs d'Etat http://www.icihaiti.com/article-22130-icihaiti-politique-concours-pour-le-recrutement-des-administrateurs-d-etat.html



« La réforme de l’Administration publique se fait sous l’impulsion du Chef de l’État, qui œuvre pour une administration publique modernisée. Dans le cadre de cette réforme, le renforcement de l'OMRH a été notre première démarche » a rappelé Josué Pierre-Louis.



Concernant le recrutement il a indiqué « Le concours des Administrateurs d'État participe de la vision du Président Moïse d’arriver au seuil de 12,000 recrutements durant son quinquennat. Des concours seront organisés dans tous les départements afin de doter les 10 centres administratifs d’un personnel qualifié. Soulignant que le Conseil Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique permettra une meilleure performance de la fonction publique, ajoutant « C’est un bond en avant pour une amélioration des prestations des services publics conformément aux instructions du Chef de l’État »



HL/ HaïtiLibre