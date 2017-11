Haïti - Politique : Moïse promet la transformation et la modernisation du transport en commun au pays





Cette semaine au Palais National le Président Jovenel Moïse a rencontré pour une deuxième fois les représentants des syndicats de transport en commun venus des 10 départements du pays. En toile de fond de cette rencontre, la question de la modernisation du secteur des transports, les mécanismes institutionnels ainsi que les mises en place techniques pour y parvenir.



L’occasion pour le Chef de l’État de réaffirmer avec force sa volonté de moderniser ce secteur tout en annonçant des mesures pressantes devant améliorer le déplacement des populations à travers le pays. À cet effet, Moïse croit que parallèlement à la construction d’infrastructures routières, la construction de gares routières modernes devrait constituer le point de départ de cette réforme du secteur des transports en attendant d’autres mesures et actions additionnelles.



Le Président a affirmé qu’il voulait faire de ce secteur un atout fondamental dans le projet de développement du pays et également promis de tout mettre en œuvre et de prendre toutes les dispositions jugées utiles pour concrétiser ses promesses. Il a lancé un appel tous les acteurs qui œuvrent dans le secteur à fédérer leurs efforts en vue de faciliter cette transformation et modernisation du transport en commun en Haïti.



HL/ HaïtiLibre