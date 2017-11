Haïti - Sports : La FHF lance un appel au Fair Play et au sens de responsabilité de tous !





La Fédération Haïtienne de Football (FHF) s'est dit alarmée et constate avec inquiétude la montée et la répétition des scènes d'anti-jeu, expression d'une violence aveugle qui perturbe l'atmosphère des matches de football et qui empoisonne la qualité du jeu,phénomène qui prend une proportion alarmante menaçant l'existence même du jeu du football dans le pays.



L'intolérance qui détruit la société haïtienne s'est étendue et a contaminé le jeu au football se traduisant notamment par des agressions violentes sur les arbitres,les fans et même les véhicules de transport des équipes. Même les supporters jadis corrects et se comportant suivant l’esprit du jeu, deviennent incontrôlables ces derniers temps. De tels actes sont inadmissibles car le football, le sport, est fait pour rapprocher et unir les hommes contribuant ainsi à une plus grande harmonie, une plus solide convivialité dans la société.



Les échos de pareils forfaits ont pour premier effet,depuis quelque temps en effet, de polluer l'ambiance dans les stades de football et d'y écarter chaque jour davantage plus de vrais fanatiques et d'amoureux du ballon rond qui n'ont que les matches de football comme distraction à bon marché surtout dans notre société où il manque singulièrement de loisirs.



Le football doit prêcher d’exemple et les matches de football doivent demeurer un spectacle,une célébration,une fête pour tous et l'esprit sportif et de fairplay doit prévaloir en tout temps et surtout que le respect de fairplay,de la sécurité des uns et des autres doivent être garantis quelque soit l’enjeu de la compétition. Un stade de football ne garantit aucune immunité et ne doit promouvoir aucune forme d’impunité; ceux qui y commettent des forfaits et des actes répréhensibles doivent en payer les conséquences .



En ce sens la Fifa et la Concacaf, alarmées par cet état de faits répréhensibles et inadmissibles qui ternissent l'image du pays, ont récemment délégué un émissaire spécial en Haïti et du foot exigent de la FHF qu'elle sévisse avec la dernière rigueur contre ces faits qui ternissent l'image du jeu dans le monde entier et surtout constituent une grave violation des droits de la personne humaine ; et pour cela la FHF a demandé à la secrétairerie d’Etat à la sécurité publique et autorise la PNH conformément à sa mission de l'aider à mettre fin à ces dérives, d'appréhender et de remettre à la justice ces hooligans en herbe ; tous ceux qui se livrent à des actes de délinquance et de violence dans des matches de football seront punis et les Clubs en premier ont pour devoir de les dénoncer et de porter plainte conformément aux règlements des compétitions nationales.



Sur le plan sportif, les barèmes des sanctions prévues dans le "code disciplinaire de la FIFA " Et celui de la FHF ont été renforcés pour donner plus d'outils aux Commissions juridictionnelles dans cette lutte contre ces fléaux de la violence et de l'Anti jeu



"Priorité doit rester au jeu ! Le football haïtien doit demeurer un jeu propre. L'enjeu ne doit pas tuer le jeu. On va au stade pour fêter et non pour se retrouver derrière les barreaux !" termine la FHF.



S/ Haïtilibre