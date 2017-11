Haïti - Politique : Violente manifestation à Petit-Goâve





Jeudi, a eu lieu une violente Manifestation des membres du PHTK et alliés de Petit-Goâve pour exiger leur intégration dans la fonction publique et le départ de la Directrice de l'APN de Petit-Goâve, Madame Carole.



Tôt jeudi 9 Novembre 2017, après quelques de jours de trève,les militants du PHTK et alliés de Petit-Goâve ont repris du service. Ils ont investi le macadam pour exprimer leurs éternels griefs à savoir : leur nomination dans les bureaux publics et la Révocation de la Directrice de l'APN, Madame Carole, une proche du député Germain Alexandre Fils.



Les protestataires ont manifesté violemment en incendiant la barrière principale de la Douane de Petit-Goâve à l'aide de pneus enflammés.



Les activités sont complètement bloquées aux bureaux de la Douane et de l'APN...



HL/ HaïtiLibre / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)