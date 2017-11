Haïti - Économie : Vers l’harmonisation des normes du commerce dans le marché de la CARICOM





Dans le cadre des réflexions issues de la 31ème réunion du Comité technique de gestion de l’Organisation régionale de la CARICOM pour les normes et la qualité, Daniel Denis, le Directeur Général du Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI) a rappelé l'importance de ces normes communes, nécessaires au bien-être du commerce au sein de la CARICOM. « De nos jours, il n’est plus à démontrer que sans cette harmonisation il sera bien difficile de continuer à développer le commerce intra CARICOM et les échanges entre les États de notre communauté et des pays tiers », précisant que ces normes régionales demeurent indispensables pour réduire les barrières techniques au commerce, faciliter le fonctionnement de la région sous les mêmes règles et atteindre ainsi l’intégration régionale qui est prônée par les pays membres de la CARICOM.



Au cours de cette réunion les normes du secteur des énergies renouvelables ont été au centre des discussions parce qu’elles représentent un intérêt particulier pour la région.



Rappelons que ce Comité technique de gestion a été mis en place par l’organisation hémisphérique en 2005 pour aider au développement et à l’harmonisation des normes de la région. Ce Comité est composé de représentants de plusieurs pays. Outre Haïti on y retrouve des représentants de Trinidad & Tobago, Sainte-Lucie, la Guyane, Antigua & Barbuda, la Jamaïque, la Dominique et la Barbade.



Hl/ HaïtiLibre