Haïti - Politique : Séminaire sur la lutte contre la corruption pour les maires de l’Artibonite

Après le séminaire sur la lutte contre la corruption, conçus par l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) de concert avec la Fédération Nationale des Maires Haïtiens (FENAMH) au profit des maires de l'Ouest réalisée les 20 et 21 octobre dernier http://www.haitilibre.com/article-22494-haiti-politique-les-maires-de-l-ouest-s-engagent-dans-la-lutte-contre-la-corruption.html c'est au tour des maires de l'Artibonite d'assister à ce séminaire les 13, 14 et 15 novembre prochain, à l'hôtel Le Village d'Ennery, autour du thème « Vers l'implication des élus locaux dans la lutte contre la corruption ».



L'ULCC, se propose lors de ces sessions, d'une part de sensibiliser les élus locaux sur l'impératif d’une saine gestion des ressources publiques et des projets locaux reflétant les notions d'éthique, d'intégrité, de transparence, de responsabilité au bénéfice des collectivités qu'ils administrent. D'autre part, l'accent sera mis sur la déclaration de patrimoine, premier acte de transparence de la part d'un élu, comme le veut la loi.



Ce sera également l'occasion pour les maires et les différents experts venant de l'ULCC, de la Primature et du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) d'explorer et de débattre de sujets comme : le cadre légal et règlementaire des collectivités territoriales, les modalités d'exécution du budget local, les prescrits de la loi portant prévention et répression de la corruption et aussi sur la déclaration de patrimoine.



À l'issue de ce séminaire, un certificat sera remis à tous les maires participants qui signeront un acte d'engagement personnel en faveur de la lutte contre la corruption.



