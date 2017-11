Haïti - Football : L’entretien des infrastructures, un défi pour la FHF et le Gouvernement





En plus de 100 ans de sport, Haïti n'a construit que le stade Sylvio Cator, anciennement Stade Paul Magloire inauguré le 12 Juillet 1952. Pour le reste du pays, on se contentait alors de vieux Parcs et dans la majorité des cas c'était des terrains vagues avec des poteaux de buts en bambous avec une corde faisant office de barres transversales alors que l'espace de jeu servait de marché public le samedi, quand ce n'était pas des parcs à bétail qui servaient de terrains de jeu le dimanche.



C’est en 2004 que la Fédération Haïtienne de Football (FHF) a réussi à persuader le Gouvernement Boniface-Latortue d'intervenir et de changer avec la coopération de Taïwan, le visage des Parcs Levelt, St Victor et Vincent avec une pelouse naturelle et un embryon d'éclairage pour les match en nocturne ce qui changea la vie des Clubs de ces villes et donna un meilleur niveau de jeu.



Les années 2010-2015 ont beaucoup changé la donne et de nombreux parcs ont été construit sous le Gouvernement Martelly-Lamothe. Malgré des critiques sur la mauvaise qualité de finition de ces infrastructures, une vingtaine de parcs multi-sports ont été construit sur l’ensemble du territoire national.



Toutefois, aucun plan de développement et d'entretien des nouvelles installations n'a été mis en place pour profiter et pérenniser ces investissements et dans plusieurs villes : Cite Soleil, Dessalines, Hinche, Miragoane, Saint-Marc, Papaye, Bel Air entre autres, les Centre sont inachevées et abandonnés à eux-mêmes sans aucune administration...



Depuis l'arrivée du Gouvernement Moïse-Lafontant, la FHF et la grande famille du football encouragent les nouvelles autorités à se pencher sur ces infrastructures qui constituent un gros acquis pour le pays et qu’il faut maintenant finaliser et faire homologuer ces terrains suivant les normes FIFA et surtout mettre en place en urgence une structure d'entretien pour protéger les surfaces de jeu en faisant l'acquisition de la machinerie nécessaire.



Rappelons que le Président Jovenel Moise avait approché Gianni Infantino, le Président de la FIFA pour une assistance technique afin d'installer des systèmes d’éclairages solaires pouvant permettre de jouer des matches en nocturne. Suite à cette demande, la FIFA a informé le Chef de l'Etat, que dans le cadre de cette assistance, elle était prête à expérimenter en Haïti un système d'éclairage solaire.



À suivre....



