Haïti - Actualité : Zapping...





Projet de téléphérique pour la Citadelle... :

Samedi lors de sa visite dans le Nord, le Président Jovenel Moïse a annoncé que des ingénieurs seront sur place le 23 novembre prochain pour analyser le projet de téléphérique pour la Citadelle du Roi Henri Christophe. http://www.haitilibre.com/article-20446-haiti-politique-les-grands-projets-du-ministere-du-tourisme.html



Suivi des travaux de l'HUEH :

Jude Alix Patrick Salomon, le Ministre de l’Économie et des Finances et les cadres de l’Unité Technique d’Études et de Supervision (UTE) ont rencontré les représentants de l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID - Haïti) et de l’Agence Française de Développement (AFD) autour de l’état d’avancement des travaux de reconstruction de l'Hôpital de l'Université d'État d'Haïti (HUEH) débuté en 2013 http://www.haitilibre.com/article-9139-haiti-sante-debut-de-la-reconstruction-de-l-hueh-septembre-2013.html . Cette rencontre a permis d’adopter des nouvelles dispositions visant à faciliter l’exécution des travaux.



Moïse annonce un barrage sur la rivière Barjon :

Samedi, le président Jovenel Moïse a annoncé un barrage sur la rivière Barjon dans le Nord-Est. Ce barrage servira de retenue d'eau pour l'irrigation des terres



Lancement des États Généraux aux Cayes :

Cette fin de semaine a eu lieu le lancement officiel des États généraux de la commune des Cayes.



Le Chef de l’État discute de projets dans le Nord :

Samedi, le Président Jovenel Moïse accompagné notamment de Max Rudolph Saint-Albin, le Ministre de l'Intérieur, ainsi que de Parlementaires du département du Nord, s’est réuni dans la ville du Cap-Haïtien avec des élus locaux, des acteurs clés du département et des représentants de la société civile capoise autour des principaux projets qui seront menés dans la région prochainement...



Festival haïtien de piano :

Pour la deuxième journée consécutive, les organisateurs du Festival Haïtien de piano se sont entretenue avec la Mairesse de Jacmel, Loudie Cesar, partenaire de cet évènement,qui founi au Festival un ensemble d'appuis, d'ordre logistique notamment. Pour sa deuxième soirée, Mme Cesar était en première Loge pour savourer durant deux heures de la Musique Savante.



HL/ HaïtiLibre