Haïti - Politique : Assemblée plénière entre Haïti et ses partenaires techniques et financiers





Suite à des séances techniques qui ont permis de fixer les actions prioritaires pour l’année fiscale 2017-2018 sur la base d’indicateurs de performance qui feront l’objet d’une mission de suivi en avril 2018, le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MCPE) a reçu le Comité de pilotage stratégique de la réforme des finances publiques en Assemblée plénière de validation de l’aide-mémoire du dialogue politique.



Ce rendez-vous multilatéral conjoint, s’inscrit dans le cadre du partenariat signé en juin 2017 entre Haïti et ses partenaires techniques et financiers sur les appuis budgétaires et les assistances techniques en support aux réformes des finances publiques et de la gouvernance économique.



Dans son intervention, Jean Mercier Prophète, en qualité de Directeur Général a.i du Ministère a précisé que cette rencontre de réaliser une première évaluation de l’aide-mémoire préparé de concert avec les bailleurs internationaux et en a profité pour annoncer le recrutement d’experts au MPCE , pour revoir le système national de planification.



De son côté, Maarten Vergaween, le Représentant de l’Union Européenne a précisé les objectifs de cette séance qui sont entre autres : l’intensification des discussions entre Haïti et les bailleurs, ainsi qu’une meilleure harmonisation de l’aide internationale avec les priorités du gouvernement. Il a également attiré l’attention des participants sur le caractère historique de cette réunion.



HL/ TB/ HaïtiLIbre