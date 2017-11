Haïti - Politique : Martine Moïse rencontre des officiels américains





Lundi, Martine Moïse, la Première Dame de la République, s’est entretenue avec le Directeur du Bureau du Coordonnateur spécial pour Haïti au département d’Etat Américain, Allen Greenberg qui était accompagné de la Chargée d’Affaire de l’Ambassade américaine à Port-au-Prince, Robin Diallo. Les discussions avec le diplomate ont surtout porté sur la question de la traite et de la protection des enfants ainsi que la lutte contre la violence basée sur le genre.



Outre ces deux thématiques qui représentent des sujets prioritaires pour la Première Dame et l’Administration Moïse-Lafontant, il s’agissait également à cette rencontre de discuter autour du Mécanisme de coordination nationale du Fonds mondial, un organisme de l’ONU engagé dans la lutte contre le Sida dont Martine Moïse devra bientôt en assurer la présidence.



Ce nouveau leadership devra permettre d’élaborer de meilleures stratégies pour éradiquer ces maux qui font obstacle à l’épanouissement de l’être humain dans le pays, condition fondamentale pour développer durablement Haïti.



Martine Moïse a profité de cette importante rencontre pour renouveler sa volonté de lutter contre ces deux fléaux qui menacent les structures de la société haïtienne, tout en rappelant que des programmes du gouvernement, notamment « Konte m mwen konte », qui visent à identifier tous les enfants du pays et « Ti manman cheri » qui viennent en support aux femmes haïtiennes en situation difficile, tentent déjà d’apporter des solutions pérennes à ces deux problèmes de société.



HL /HaïtiLibre