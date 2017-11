Haïti - Humanitaire : Plus de 8.000 ménages agricoles ont bénéficié d'une assistance semencière





Dans le cadre du projet « Réhabilitation et renforcement des moyens d'existence des ménages agricoles affectés par l'ouragan Matthew dans les départements du Sud et du Sud-Est », financé les Opérations d'Aide Humanitaire Européennes (ECHO) et la Direction Générale de la Protection Civile et mis en œuvre conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation « Alianza por la Solidaridad », 8.083 ménages des communes de : Côtes-de-Fer, Bainet et Chardonnières, ont reçu un appui en semences et boutures pour les campagnes agricoles d'été et d'automne 2017.



Pour la campagne agricole d'été 2017, 4.000 ménages choisis parmi les plus vulnérables ont reçu chacun 500 boutures de patate douce et 300 boutures de manioc. Ces derniers récolteront, de façon échelonnée, au moins 400 kg de tubercules (manioc et patate douce). En outre, ils ont reçu 10 kg de semences de haricot, et/ou 5 kg de semences de pois de souche, ainsi que 5 kg de semences de maïs. Si les conditions agro-écologiques restent bonnes, cette assistance semencière permettra à chaque ménage de récolter environ 100 kg de légumineuses (haricot ou pois de souche) 3 mois après le semis.



Cette assistance en semences était accompagnée d'une formation théorique et pratique au bénéfice de 300 « leaders » d'Organisations Communautaires de Base sur les bonnes pratiques agricoles résilientes aux changements climatiques. Ces derniers se sont engagés à répliquer les connaissances acquises dans les Communautés voisines, à travers des démonstrations pratiques dans leurs parcelles.



Cet appui apporté par la FAO dans le but de relancer la production agricole des ménages vulnérables est venu en complément de l'assistance financière (Cash transfert) reçue de l'Organisation « Alianza por la Solidaridad », ce qui leur a permis d'acheter des aliments pendant une période de 4 mois avant les récoltes http://www.haitilibre.com/article-21071-haiti-agriculture-pres-de-3-millions-d-euros-d-aides-aux-menages-du-sud-et-du-sud-est.html



Wilson Fenelon, CASEC de Labiche, 2ème section communale de Côtes-de-Fer a déclaré « La distribution de semences réalisée au cours de la campagne d'été et d'autonome, est très bénéfique pour les agriculteurs. Les semences distribuées sont de bonne qualité. La productivité des parcelles des bénéficiaires peut en témoigner. Les agriculteurs avaient énormément besoin de cet appui, qui les encourage à travailler davantage. Ils peuvent déjà espérer réaliser une bonne récolte ».



