Haïti - Sécurité : Le Ministère déplore l’incident sanglant au Collège Évangélique Maranatha





Suite à l’opération anti gang menée en début de semaine, dans la zone de l'avenue Bolosse, proche de Martissant, qui a fait au moins 7 morts chez les civils dont un gardien et un professeur du « Collège Évangélique Maranatha » (4ème Avenue à Bolosse) ainsi que 2 policiers de l'Unité Départementale de Maintien d'Ordre (UDMO), information confirmée par Alain Auguste, le Directeur de la Police Nationale d’Haïti (PNH) du département de l’Ouest ; le Ministère de l’Éducation Nationale déplore profondément le fait qu’une école soit le théâtre de tels événements sanglants pouvant occasionner un grand traumatisme sur les élèves et le personnel de l’établissement.



Le Ministère rappelle à toutes et à tous qu’un établissement scolaire doit être un sanctuaire pour nos enfants, le centre de référence pour la formation académique, morale, civique et intellectuelle de nos jeunes pour la relève de demain.



Le Ministère présente ses sympathies à tous ceux qui sont affectés par ce regrettable incident, spécialement à la communauté éducative de la zone, à tout le personnel et aux élèves du collège Évangélique Maranatha ainsi qu’à la Police nationale d’Haïti, aux familles et camarades des policiers décédés.



Le Ministère espère que l’enquête des autorités judiciaires permettra de faire la lumière sur ces événements malheureux.



