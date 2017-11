Haïti - Environnement : Installation d'un Responsable de la Biodiversité





Joseph Ronald Toussaint, le Chef du Cabinet du Ministre de l’Environnement a procédé cette semaine à l’installation de Michelet Louis, à la tête de la Direction de la Biodiversité (DB), structure technique nouvellement créée au sein de l’institution. L’assistance de cette Cérémonie déroulée à la Salle de Conférence dudit Ministère, est composée de cadres, de directeurs techniques et d’employés de l’entité.



Dans son allocution, Toussaint a loué le sens du professionnalisme et de responsabilité de Michelet Louis. Puis expliqué que la mise en place de cette structure, entre dans le cadre de la réforme institutionnelle initiée récemment par le Ministre de l’environnement Pierre Simon Georges. Si celle-ci participe de sa volonté de renforcer la visibilité et l’image du Ministère, elle vise surtout à répondre aux prérogatives de la Convention des Nations-Unies sur la Diversité biologique dont le Pays est partie, a-t-il poursuivi.



« En effet, un grand pas fut franchi avec la création de l’Agence Nationale des Aires Protégées (ANAP) dont la mission est circonscrite aux aires protégées. Mais celle de cette structure s’avère elle, plus large. Car elle est chargée de la gestion de toutes les espèces, notamment celles non protégées du territoire nationale » a t-il conclu.



De son côté, Michelet Louis, s’est dit être fier d’être celui qui a les rennes de la DB. Il en a profité pour remercier ses Supérieurs hiérarchiques du Ministère, le Ministre en particulier, pour la confiance placée en lui.



La Biodiversité ; support de la vie sur terre constitue un enjeu majeur pour l’humanité, a martelé le Directeur. À ce titre, elle joue aussi un rôle charnière dans la lutte contre les changements climatiques auxquels le pays est très vulnérable.



En effet, Haïti, en dépit de sa taille, est considérée comme une véritable fabrique d’espèces. Il est l’un des pays les plus riches en biodiversité « du Hotspot de biodiversité de la Caraïbe ». On y trouve une variété d’écosystèmes qui sont à la base de sa richesse en biodiversité.



Toutefois, faute d’actions anthropiques démesurées et d’une bonne prise en charge, ce patrimoine est très menacé. Pour inverser cette tendance, le Responsable de la Biodiversité s’engage à travailler d’arrache-pied en vue de relever ces défis environnementaux.



Ne voulant pas faire cavalier seul, le nouveau titulaire de la DB a affirmé être prêt à œuvrer en synergie avec les autres directions techniques du Ministère, afin de s’acquitter convenablement de sa mission.



Ingénieur Agronome de formation, Michelet Louis fut ancien Directeur technique de l’Agence Nationale des Aires Protégées (ANAP), devenue organisme autonome du Ministère, depuis juin 2017.



S/ HaïtiLibre