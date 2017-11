Haïti - Politique : «Le développement des Cayes passe par son ouverture aux capitaux étrangers» dixit le maire Fortuné





Le week-end dernier, le Maire des Cayes Jean Gabriel Fortuné a pris part à plusieurs séances de travail en République Dominicaine. Selon le Maire Fortuné, ces séances de travail ont permis d’explorer les façons d’envisager une coopération entre certaines municipalités dominicaines et la ville des Cayes. Dans cette perspective, il profité pour signé des documents relatifs au processus de jumelage avec deux villes dominicaines (Mayaguate et San Cristobal.) http://www.haitilibre.com/article-22718-haiti-politique-jumelage-entre-les-cayes-et-2-villes-dominicaine.html



Il en a profiter pour inviter des hommes d’affaires dominicains à venir explorer les possibilités d’investissement qu’offre le Sud du pays. Au cours du mois de décembre prochain, un premier groupe d’entrepreneurs viendra rencontrer leurs homologues des Cayes pour poser les jalons de ce partenariat que tente de construire le maire Fortuné.



Pour le Maire, « le développement des Cayes et de la région passe par son ouverture aux capitaux étrangers ». Les investissements dominicains à l’avenir, permettront entres autres aux universités et aux écoles professionnelles du département de s’aligner sur les standards caribéens, comme c’est le cas en République voisine.



La mise en œuvre de cette coopération renforce l’exigence de mise à niveau d’un point de vue qualitatif des institutions politiques locales. Les contraintes institutionnelles, les problèmes sociaux et les défis économiques auxquels font face la ville des Cayes et sa périphérie nécessite un mécanisme d’appropriation et de traitement exceptionnel et inclusif. Aussi, les États généraux de la commune des Cayes qui se tiendront du 23 décembre 2017 au 6 janvier, 2018 permettront à la commune de faire la démonstration de son leadership par rapport aux enjeux du développement à l’échelle régionale.



