Haïti - Éducation : Lauréats des lauréats du concours de texte sur la bataille de Vertières





Vendredi soir à l'hôtel Villa Cana, en présence de plusieurs autorités gouvernementales dont Wilson Laleau, le Directeur de cabinet du Président Moïse, Mme Régine Lamur, Ministre de la Jeunesse, des membres de la Commission présidentielle sur l'innovation et l'insertion professionnelle des jeunes, du Directeur à l'enseignement secondaire et de plusieurs directeurs départementaux d’éducation s’est déroulé la cérémonie de Cérémonie de remise de Prix aux lauréats du concours de texte sur la bataille de Vertières http://www.haitilibre.com/article-22575-haiti-education-sujet-et-modalites-du-concours-de-texte-sur-la-bataille-de-vertieres.html



27 jeunes venant de 9 départements à travers le pays (la délégation des Nippes était absente) ont participé à l'événement.



Suivant les règles établies par les organisateurs, 3 lauréats ont été choisis par département pour la qualité de leur texte.



Lauréat des Lauréats :



Premier avec une note de 90 sur 100 : Janvier Darline, Collège St Michel de Charpentier (Sud) ;

Second avec une note de 88 sur 100 : Jacob Efrantzka Théodore, Institution Saint François Xavier (Nord).



Organisé par le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en partenariat avec la Présidence, ce concours a permis à ces jeunes de réfléchir sur l'idéal Dessalinien et la prouesse de Vertières afin de fournir des pistes pour faire face aux nouveaux défis auxquels est confrontée Haïti aujourd'hui.



Maxime Mesilas, le Directeur du secondaire qui a pris la parole au nom du Ministre Cadet, retardé en raison des difficultés sur la route à cause des mauvaises conditions météo, a souligné l'importance de cette initiative visant à permettre aux jeunes de mettre en valeurs leurs potentialités. D'autres concours suivront au cours de l'année, a-t-il précisé.



Wilson Laleau a salué ces jeunes qui se sont distingués par la qualité de leur texte et en a profité pour prodiguer des conseils à ces jeunes pour la réussite de leur parcours académique et professionnel en insistant sur le fait qu’Haïti a été un phare pour le monde au début du 19ème siècle et que nos turpitudes, nos mauvais choix et luttes intestines nous ont conduit à la situation d’aujourd'hui. Il est possible de reprendre le flambeau, selon lui, si nous adoptions une autre manière de faire en nous inspirant des héros de Vertières.



Chacun des 27 lauréats présents a reçu en Prix un ordinateur portable de la Présidence et des ouvrages seront également offerts par le ministère.



HL/ HaïtiLibre