Haïti - Politique : Révision du Plan de réponse humanitaire 2017-2018





Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe a réalisé un atelier de révision du Plan de réponse humanitaire en Haïti 2017-2018 afin d’harmoniser les orientations stratégiques et répondre efficacement aux besoins prioritaires dans le cadre de l’action humanitaire.



Cette activité qui a réuni des représentants de plusieurs institutions étatiques, des donateurs, des ONG et des Agences onusienne visait d’une part à établir les principaux changements du contexte humanitaire en général et par secteur et d’autre part adapter les stratégies de réponse et les budgets sectoriels en fonction des besoins humanitaires prioritaires et enfin adopter les plans de réponse sectoriels y compris les objectifs, activités et indicateurs par secteur prioritaire et valider les 3 chiffres de planification pour l’année 2018 (nombre de personnes dans le besoin, nombre de personnes à assister, et le budget).



Dans son discours de circonstance, le Ministre Fleurant ta estimé qu’il était capital aujourd’hui de trouver des passerelles entre les activités d’urgence et celles du développement. Insistant sur l’alignement du Plan de réponse humanitaire sur la stratégie de l’ « United Nations Développent Assistance Framework » (UNDAF) pour permettre de contribuer non seulement à la complémentarité des programmes, mais aussi pour obtenir les efforts des communautés pour réduire les effets des chocs successifs subis depuis de nombreuses années.



De son coté, Mamadou Diallo, le Coordonnateur humanitaire et coordonnateur résident du Système des Nations unies en Haïti, a déclaré qu’en dépit de leurs efforts coordonnés et concertés pour apporter une réponse humanitaire cohérente et bien ciblée, Haïti continuait malheureusement à faire face à d’importants besoins humanitaires et il était de leur devoir de répondre rapidement au caractère récurrent de certaines crises telles que : l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, le choléra, la situation binationale et les aléas naturels majeurs. Il a souligné que la réponse de la communauté humanitaire incluait de plus en plus une stratégie de durabilité afin d’aider les communautés à faire face et à s’engager résolument vers une sortie de crise avec une meilleure préparation.



HL/ HaïtiLibre