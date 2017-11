Haïti - Justice : Séminaire sur la lutte contre la corruption en Artibonite





À l’hôtel Le Village d’Ennery, le Directeur Général de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), le Major David Basile a procédé à l’ouverture de la deuxième sortie des séminaires de formation et d’informations sur la lutte contre la corruption, au profit cette fois des maires de l’Artibonite http://www.haitilibre.com/article-22678-haiti-politique-seminaire-sur-la-lutte-contre-la-corruption-pour-les-maires-de-l-artibonite.html autour du thème « Vers l'implication des élus locaux dans la lutte contre corruption ».



Il était question, à l'instar de ces sessions de formation et d'information, de sensibiliser les édiles à l'application des normes d'éthique de bonne gouvernance locale, à promouvoir une saine gestion des ressources publiques qui reflète les principes d'intégrité et de transparence. Tout cela pour renforcer leur légitimé auprès des leurs administrés et de favoriser la participation de ces derniers dans les affaires communales.



D'entrée de jeu, le Major David Basile a tenu à remercier les maires de l'Artibonite pour leur présence à ce symposium de deux jours, qui, rappelle-t-il, s'inscrit dans le cadre du « périple hautement pédagogique à travers la République », pour le bénéfice des municipalités soulignant « Ce séminaire a été conçu uniquement, dans le but de vous aider à faire face aux enjeux liés à la lutte contre la corruption dans vos collectivités respectives. Il est dans votre intérêt, en tant qu'élu local, et dans la perspective de réélection qui vous mettrait en situation, de poursuivre votre action pour le bien de votre commune, d'avoir une administration responsable, reflétant les notions de bonne gouvernance, de transparence et d'intégrité, et axée in fine sur le principe administratif ultime de la reddition de comptes. »



Dans un souci d'exemplarité dans la gestion des administrations locales et dans le cadre de la moralisation de la vie publique que promeut l'ULCC à travers sa politique de prévention et de lutte contre la corruption, le Major David Basile, a insisté sur l'obligation faite aux maires de remplir le formulaire sur la déclaration de patrimoine, tel qu'exigé par la loi du 12 février 2008 régissant la matière. Aux fins de faciliter cet exercice, l'ULCC a déjà organisé une formation au profit de deux cadres de la Fédération nationale des maires d'Haïti (FENAMH) à l'effet d'encadrer les maires qui le souhaitent.



Prenant la parole à l'ouverture de ce séminaire, le maire adjoint de Saint-Marc, Monsieur Frantz Ulysse, qui est également Président de l'Association des Maires de l'Artibonite (AMA), a salué cette initiative novatrice et fructueuse conçue par l'ULCC, consistant au renforcement des capacités administratives des collectivités et à la lutte contre la corruption. « Que ce séminaire soit, souhaite-t-il, pour nous tous, élus en général, maires et fonctionnaires des collectivités en particulier, cadres de l'administration publique, un nouveau souffle, une nouvelle manière de voir et de comprendre l'exercice du pouvoir et la gestion des affaires de la chose publique. » Aussi en appelle-t-il à lutter contre la corruption « partout, depuis l'école, et jusqu'aux couloirs des administrations de l'État. »



HL/ HaïtiLibre