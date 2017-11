Haïti - Justice : 4 substituts du Commissaire du Gouvernement révoqués...





Heidi Fortuné le Ministre de la Justice a confirmé que 4 substituts du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince : Kenzy Joseph, Jean Abner Emile, Berthol Toussaint et Jean-Louis Elysée avaient été révoqués pour « fautes administratives graves, dans le traitement du dossier de l'hôtel Kaliko Beach, relatif au trafic de personnes et associations de malfaiteurs » et leur implication dans la libération des 9 présumés trafiquants de personnes arrêtés en février 2017 dans une chambre de l’hôtel Kaliko Beach.



Ces révocations auraient été approuvées par le Premier Ministre Lafontant selon une source proche du dossier au Ministère.



Rappelons que suite à une longue enquête sur un réseau de traite de personnes en Haïti une importante opération qui s’était déroulé au Kaliko Beach Club sur la Côte des Arcadins le 5 février 2017, avait permis à la Police Nationale d’Haïti (PNH) de sauver des griffes des trafiquants, 33 jeunes filles dont 20 mineures, certaines âgées d’à peine 13 ans, sur le point d’être vendu pour quelques centaines de dollars... http://www.haitilibre.com/article-20025-haiti-flash-33-jeunes-filles-sauvees-avant-d-etre-vendu.html



Notez que la justice a mis officiellement hors de cause le Kaliko Beach dans cette malheureuse affaire http://www.icihaiti.com/article-20205-icihaiti-avis-danton-leger-met-hors-de-cause-le-kaliko-beach-hotel.html



