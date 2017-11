Haïti - Environnement : Le Directeur du Nord-Ouest, déplore les mauvais comportements de la population





L’Agronome Luckner Noël, Directeur Départemental du Nord-Ouest (DDNO) du Ministère de l’Environnement (MDE) est intervenu dans le cadre de la 7ème édition des vendredis du Ministère pour faire le point sur la mission de sa structure, l’ensemble des activités entreprises, celles en cours ainsi que d’autres en perspectives.



« L’environnement étant transversal la DDNO-MDE a démarré ses activités avec l’organisation d’une Table sectorielle en vue de poser les problèmes et définir une stratégie commune pour les résoudre » a expliqué Luckner Noël poursuivant « Cette initiative fut suivie par d’autres plus importantes, comme la Célébration de la fête du Cacao et du Café, sur fond d’une foire agro-production dans une perspective de réhabilitation environnementale du Département [...] »



Soulignant que d’autres démarches plus structurantes et durables, en termes de renforcement du Secteur ont été réalisée parmi lesquelles « l’Atelier portant sur l’Actualisation du Plan d’Action pour l’Environnement (PAE) et sur la restructuration de la Table Sectorielle environnement et la pose de la première pierre du Centre de Germoplasmes dans la 3ème section Aubert de la commune de Port de Paix http://www.icihaiti.com/article-22550-icihaiti-agriculture-pose-de-la-premiere-pierre-du-4e-centre-de-propagation-vegetale.html



Il a évoqué également d’importants travaux effectués au niveau de la Commune « le curage de 1,5 km de canaux et le nettoyage de 300 mètres linéaires de la Rivière de Port-de-Paix, obstrués par des alluvions et déchets causant l’inondation de la ville, à la moindre averse.



Par ailleurs, il a déploré la crise environnementale en Haïti et au niveau du département en particulier, causé par les mauvais comportements de la population avec son cadre de vie, insistant sur le besoin impératif d’un changement de mentalité, qui nécessite qu’un travail important de conscientisation soit mené.



En poste depuis seulement 5 mois l’Agronome Noël estime son bilan positif. Toutefois, il se dit conscient que beaucoup reste à faire et il a lancé à cette fin un appel à toutes les forces vives du Département pour conjuguer leurs efforts et relever tous ces défis. Dans cette perspective, il a annoncé qu'un Atelier consultatif était prévu avec toutes les Collectivités en vue d’une réponse concertée aux problématiques, dont l’une des plus prioritaires est celle de la gestion des déchets.



HL/ HaïtiLibre