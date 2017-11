Haïti - ALERTE : Le Ministre de l'Économie victimes de faux comptes Facebook





Dans un note, Jude Alix Patrick Salomon, Ministre de l'Économie et des Finances dénonce l’existence de deux faux comptes Facebook.



Note de dénonciation du Ministre Salomon :



« Le Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) constate qu'un faux compte Facebook au nom de Jude Alix Salomon ainsi qu’un autre au nom de Jude Alix Patrick Salomon, Ministre de l'Économie et des Finances ont été créés par des individus non-identifiés. Dans ces comptes, les faussaires diffusent de fausses informations et font des allusions qui n'ont rien à voir avec le Ministre.



Le Ministère précise à tous ceux que la question intéresse que le Ministre Jude Alix Patrick Salomon ne possède aucun compte sur Facebook et décline toute responsabilité quant aux informations ou actions émanant de ces comptes.



Le MEF rappelle aux auteurs de ces faux comptes que leur acte constitue une usurpation d'identité, donc un crime de droit public puni à la fois par les lois de la République d'Haïti et par les conventions internationales sur les droits à l'identification.



En conséquence, l'action publique a été mise en mouvement afin de poursuivre ces personnes et les traduire par-devant qui de droit ».



HL/ HaïtiLibre